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30 дек 2022

В Россию приехал Lincoln Nautilus

В Россию приехал Lincoln Nautilus
Автор фото: фирма-производитель

Российские дилеры выставили на продажу американские кроссоверы Lincoln Nautilus, которые ввезены по программе параллельного импорта

Перед нами крайне интересная модель - первый кроссовер Lincoln, который построен на модульной платформе CD3. Сама по себе "тележка" не новая - точно такая же платформа лежит в основе Ford Edge и Mazda CX-9 прошлых поколений, но Lincoln использует ее впервые.

У российских дилеров доступны полноприводные «Наутилусы», оборудованные 2,7-литровым бензиновым турбомотором, отдача которого составляет 339 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает автоматическая коробка передач. На китайском рынке существует и версия с двухлитровым 190-сильным турбомотором

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