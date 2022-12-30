В Россию приехал Lincoln Nautilus

Российские дилеры выставили на продажу американские кроссоверы Lincoln Nautilus, которые ввезены по программе параллельного импорта

Перед нами крайне интересная модель - первый кроссовер Lincoln, который построен на модульной платформе CD3. Сама по себе "тележка" не новая - точно такая же платформа лежит в основе Ford Edge и Mazda CX-9 прошлых поколений, но Lincoln использует ее впервые.

У российских дилеров доступны полноприводные «Наутилусы», оборудованные 2,7-литровым бензиновым турбомотором, отдача которого составляет 339 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает автоматическая коробка передач. На китайском рынке существует и версия с двухлитровым 190-сильным турбомотором