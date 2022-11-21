Рассекречены характеристики Lincoln Nautilus

Новый большой кроссовер Lincoln рассекречен до официального дебюта благодаря сертификационным органам. Минпромторг КНР уже заранее раскрыл все характеристики

Можно с уверенностью говорить, что Nautilus получит ровно те же агрегаты, что и кроссовер Corsair, и седан Zephyr. Речь идет о двухлитровом турбо-моторе, мощность которого составляет 261 лошадиную силу. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

По вышеуказанным параметрам можно сделать вывод о том, что «Наутилус» построен на той же платформе, что и Ford Edge – под его капотом располагается тот же мотор и автоматическая КПП. Что касается дизайна, то во многом автомобиль походит на, уже упомянутый, Corsair. Из отличительных черт стоит выделить лишь скрытые ручки дверей и «хищные» фары.