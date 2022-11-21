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21 ноя 2022

Рассекречены характеристики Lincoln Nautilus

Рассекречены характеристики Lincoln Nautilus
Автор фото: фирма-производитель

Новый большой кроссовер Lincoln рассекречен до официального дебюта благодаря сертификационным органам. Минпромторг КНР уже заранее раскрыл все характеристики

Можно с уверенностью говорить, что Nautilus получит ровно те же агрегаты, что и кроссовер Corsair, и седан Zephyr. Речь идет о двухлитровом турбо-моторе, мощность которого составляет 261 лошадиную силу. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

По вышеуказанным параметрам можно сделать вывод о том, что «Наутилус» построен на той же платформе, что и Ford Edge – под его капотом располагается тот же мотор и автоматическая КПП. Что касается дизайна, то во многом автомобиль походит на, уже упомянутый, Corsair.  Из отличительных черт стоит выделить лишь скрытые ручки дверей и «хищные» фары.

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