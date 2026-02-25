Автомобильный портал Motorpage
25 фев 2026

Уникальный Lincoln 1973 года продадут на аукционе

Уникальный Lincoln 1973 года продадут на аукционе
Автор фото: mecum.com

Речь идет о Mark IV Bugazzi, построенном на базе Lincoln Continental 1973 года

Проект был реализован студией Hollywood Coach Builders в 1970-е годы. Ради эффектного образа автомобиль лишился большей части оригинальных кузовных панелей и получил полностью новый облик, отсылающий скорее к европейским лимузинам, чем к классическому автомобилю из Детройта. Однако самое интересное кроется в салоне. В отделке интерьера используется не привычная кожа и дерево, а натуральный гранит. Такие вставки из камня присутствуют на дверях, центральном тоннеле и задней консоли.

Под капотом скрывается бензиновый V8 объемом 7,5 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Подробные характеристики не раскрываются.

По оценкам экспертов, всего было создано чуть больше 10 экземпляров, но до наших дней дожили лишь единицы.
 

При написании новости использовалась информация:
mecum

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lincoln Navigator (2025)

Рассекречен обновленный Lincoln Navigator

16 августа 2024
Lincoln Nautilus (2021)

В Россию приехал Lincoln Nautilus

30 декабря 2022
Lincoln Nautilus

Рассекречены характеристики Lincoln Nautilus

21 ноября 2022

Lincoln заставит своих дилеров потратиться

19 октября 2022

Представлен обновленный Lincoln Corsair

12 сентября 2022
Lincoln Star Concept (2022)

Представлен Lincoln Star – первый электрокар марки

21 апреля 2022

 Новости Lincoln

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2026) держать себя в тонусе Тест драйв
23 февраля 2026

Changan CS75 Plus
"Держать себя в тонусе"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч
Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный
Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 8 3