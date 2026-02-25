Уникальный Lincoln 1973 года продадут на аукционе

Речь идет о Mark IV Bugazzi, построенном на базе Lincoln Continental 1973 года

Проект был реализован студией Hollywood Coach Builders в 1970-е годы. Ради эффектного образа автомобиль лишился большей части оригинальных кузовных панелей и получил полностью новый облик, отсылающий скорее к европейским лимузинам, чем к классическому автомобилю из Детройта. Однако самое интересное кроется в салоне. В отделке интерьера используется не привычная кожа и дерево, а натуральный гранит. Такие вставки из камня присутствуют на дверях, центральном тоннеле и задней консоли.

Под капотом скрывается бензиновый V8 объемом 7,5 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Подробные характеристики не раскрываются.

По оценкам экспертов, всего было создано чуть больше 10 экземпляров, но до наших дней дожили лишь единицы.

