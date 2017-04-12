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12 апр 2017

Lincoln Navigator стал элегантнее

Lincoln Navigator стал элегантнее
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lincoln представила на мотор-шоу в Нью-Йорке новое поколение внедорожника Navigator

Как и ожидалось, дизайн модели выполнен в духе прошлогоднего одноименного концепта, правда, внедорожник лишился эксцентричным подъемных дверей «крыло чайки»: на серийной модели они традиционные, да и средняя стойка никуда не делась. В целом, Lincoln Navigator стал выглядеть гораздо элегантнее своего предшественника, а лоска внедорожнику добавляет обилие хрома в отделке по образу и подобию топовых версий седана Continental.

В конструкции внедорожника применено большое количество алюминия, что позволило снизить вес внедорожника примерно на 100 килограмм.

Под капотом будет установлен двигатель V6 с двойным турбонаддувом. По словам представителей Lincoln его мощность составляет 450 л.с. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом».

Интерьер отделан дорогими материалами: повсюду хромированные вставки, алюминий и дерево. В салоне можно найти аж десять зарядок: шесть с портом USB, четыре стандартные 12-вольтовые, а в дополнение к ним еще и стандартную 110-вольтовую розетку. Плюс внедорожник оснащен беспроводной зарядкой для смартфонов. Приборная панель — полностью виртуальная, на базе 12-дюймового широкоформатного дисплея.

Передние сиденья с электрорегулировками получили подогрев, вентиляцию и функции массажа. Салон рассчитан на шестерых пассажиров. Причем можно сложить спинку заднего сиденья, откинуть спинку кресла заднего ряда и таким образом устроить подобие спального места.

Lincoln Navigator получил систему кругового обзора и автопарковщик, который может запарковать даже автомобиль с прицепом.

Lincoln пока не объявлял цены на новое поколение Navigator, но вряд ли она будет ниже 65 тысяч долларов.

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Lincoln

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