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16 авг 2024

Рассекречен обновленный Lincoln Navigator

Рассекречен обновленный Lincoln Navigator
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lincoln опубликовала изображения и видеоролик, посвященные обновленному внедорожнику Navigator 2025 модельного года. Изменился дизайн и в салоне появились более крупные экраны, но силовая установка осталась прежней

Внешний облик Navigator оформлен в стилистике нового Nautilus, но при этом были сохранены более квадратные пропорции кузова. Решетка радиатора состоит из множества хромированных элементов, и по ее центру проходит широкая полоса, соединяющая передние блоки фар. И все же, интереснее всего выглядит салон. Теперь на передней панели установлен 48-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, дополнительный центральный тачскрин “мультимедийки” и небольшой дисплей “приборки”. Отмечается, что автомобилю достались продвинутые функции массажа как для передних, так и для задних пассажиров. На третьем ряду имеется подогрев сидений.

Под капотом - 3,5-литровый V6 от предыдущей генерации. Этот агрегат развивает 440 л.с. и 691 Нм крутящего момента. Коробка - 10-ступенчатый “автомат”. Полный привод является стандартным.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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