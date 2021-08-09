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9 авг 2021

Lotus представил новый спорткар

Lotus представил новый спорткар
Автор фото: фирма-производитель

В разработке модели принимало участие ателье Radford, которое было возрождено, благодаря усилиям знаменитого гонщика Дженсона Баттона

Британское кузовостроительное ателье Radford было широко известно в середине прошлого века — оно специализировалось на доводке различных Bentley, Rolls-Royce и Aston Martin, а также построило ряд особых версий Mini.  Последние пятьдесят лет ее деятельность была заморожена, но специалисты из Radford готовы снова показать себя.

Теперь поговорим о самой машине.  Взяв за основу Lotus Evora, на его шасси установили новый углепластиковый кузов, который был выполнен в стилистике гоночных болидов шестидесятых годов. От Evora был взят также двигатель. 3,5-литровый компрессорный V6 будет обладать тремя версиями форсировки – на 430, 500 и 600 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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