Lotus готовит Emira с новым V6

Вместо моторов Toyota и Mercedes AMG британская марка перейдет на силовые агрегаты Horse Powertrain, совместного предприятия Geely и Renault

По данным зарубежных СМИ, обновленный Emira получит 3,0-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Мощность – 536 л.с. и 700 Нм крутящего момента. При этом масса мотора составляет всего 160 кг. В компании Horse утверждают, что это самый компактный и легкий V6 в мире. Он создавался специально для гибридных систем, включая подзаряжаемые и последовательные.

Глава Lotus Фэн Цинфэн отметил, что решение сохранить V6 связано прежде всего с запросами клиентов из США. По его словам, именно версия с шестицилиндровым агрегатом остается самой популярной на американском рынке. Переход на двигатель Horse позволит Lotus сократить зависимость от сторонних поставщиков и глубже интегрировать технологии внутри экосистемы Geely. Одновременно это должно снизить затраты на разработку будущих моделей.