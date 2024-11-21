Lotus отказался от полной электрификации и сосредоточился на супергибридах

Марка Lotus пересмотрела свои планы на будущее по полной электрификации, несмотря на стратегию Vision80, разработанную в 2018 году. Первоначально компания планировала стать полностью электрическим брендом к 2028 году. Теперь Lotus объявил о переходе к созданию супергибридов

По словам генерального директора компании Фэна Цинфэна, автомобили с ДВС остаются востребованными на рынке и имеют более длительный жизненный цикл, чем у электрокаров. Он подчеркнул, что среднестатистический владелец Lotus проезжает до 30 000 километров в год, что делает запас хода критически важным для эксплуатации. Некоторые клиенты отказываются от электромобилей из-за недостаточного запаса хода, а также из-за отсутствия ощутимого преимущества в динамике, по сравнению с двигателями внутреннего сгорания.

Новые супергибриды Lotus будут оснащены тандемом из электрической силовой установки, турбированного мотора и аккумуляторной батареи, которая обеспечит запас хода до 1094 километров. Будущая гибридная линейка, как считает руководство марки, позволит выйти из актуального кризиса. Согласно последним отчетам, за первые девять месяцев 2024 компания смогла реализовать 7543 автомобиля (рост в годовом исчислении составил 134%). Однако полученная прибыль не смогла покрыть все издержки, и в конечном итоге Lotus объявил об убытках в размере 438 тыс. долларов.