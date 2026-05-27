27 май 2026

Lotus сделал Emira быстрее и легче

Автор фото: фирма-производитель

Британская марка Lotus представила новую версию среднемоторного купе Lotus Emira 420 Sport. Новинка стала легче и мощнее. Стоимость – 122 900 долларов (8,8 млн рублей)

Под капотом модели установлен знакомый 2,0-литровый турбомотор AMG, однако теперь его мощность увеличена до 414 л.с. Это на 54 л.с. больше по сравнению со стандартной Emira и на 14 л.с. сильнее версии Emira SE, представленной в августе прошлого года. Крутящий момент вырос до 500 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, передающим тягу на заднюю ось.

Теперь спорткар разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды. Это на 0,5 секунды быстрее стандартной Emira и на 0,1 секунды быстрее Emira SE. Максимальная скорость ограничена на 300 км/ч, что делает 420 Sport самой быстрой серийной Emira.

С пакетом Lightweight Handling Pack масса автомобиля составляет 1430 кг. Одновременно инженеры увеличили прижимную силу на 25 кг за счет нового аэродинамического обвеса.

Одной из самых необычных особенностей новинки стала съемная стеклянная панель крыши в стиле классического Lotus Esprit. Панель можно демонтировать для поездок под открытым небом и разместить за сиденьями.

Кроме того, спорткар получил новую подвеску, уменьшенный на 5 мм дорожный просвет и комплект шин для трека. В салоне появились лепестки переключения передач из карбона и кресла с электрорегулировками в 12 направлениях.
 

