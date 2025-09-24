В Китае замечен гибридный Lotus Eletre

В Китае фотошпионы запечатлели новую версию Lotus Eletre с гибридной силовой установкой

Речь идет о первом подзаряжаемом гибриде бренда. Фотографы заметили, что тестируемый прототип имеет лючок бензобака и патрубок выхлопной системы на заднем бампере. В остальном дизайн модели остался прежним.

Подробности о силовой установке пока держатся в секрете, но инсайдеры сообщают, что автомобиль получил технологию Horse Powertrain от совместного предприятия Geely, Renault и Aramco. Это значит, что Eletre может быть оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 275 л.с., который будет работать в паре с электродвигателями. Предполагаемый запас хода – 1100 км.

Напомним, Eletre появился в 2022 году как полностью электрический флагманский кроссовер марки, но вопреки ожиданиям не смог завоевать популярность ни в Китае, ни на международных рынках. Теперь Lotus решил сделать ставку на сегмент PHEV, планируя к 2028 году полностью перевести все свои модели на подзаряжаемые гибридные силовые установки.

