Автомобильный портал Motorpage
24 сен 2025

В Китае замечен гибридный Lotus Eletre

В Китае замечен гибридный Lotus Eletre
Автор фото: фирма-производитель

В Китае фотошпионы запечатлели новую версию Lotus Eletre с гибридной силовой установкой

Речь идет о первом подзаряжаемом гибриде бренда. Фотографы заметили, что тестируемый прототип имеет лючок бензобака и патрубок выхлопной системы на заднем бампере. В остальном дизайн модели остался прежним.

Подробности о силовой установке пока держатся в секрете, но инсайдеры сообщают, что автомобиль получил технологию Horse Powertrain от совместного предприятия Geely, Renault и Aramco. Это значит, что Eletre может быть оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 275 л.с., который будет работать в паре с электродвигателями. Предполагаемый запас хода – 1100 км.

Напомним, Eletre появился в 2022 году как полностью электрический флагманский кроссовер марки, но вопреки ожиданиям не смог завоевать популярность ни в Китае, ни на международных рынках. Теперь Lotus решил сделать ставку на сегмент PHEV, планируя к 2028 году полностью перевести все свои модели на подзаряжаемые гибридные силовые установки.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lotus Elise S1

Lotus Elise S1 превратили в экстремальный раллийный автомобиль

16 апреля 2025
Lotus

Lotus отказался от полной электрификации и сосредоточился на супергибридах

21 ноября 2024

Lotus сократит штат в Великобритании на 200 сотрудников

12 ноября 2024
Lotus Theory 1 Concept (2024)

Lotus представил концептуальный 3-местный суперкар Theory 1

18 сентября 2024
Lotus Eletre

Lotus Eletre получил спецверсию для фанатов фильмов «Чужой»

20 августа 2024
Lotus

В Lotus создали подразделение по созданию персонализированных моделей

21 марта 2024

 Новости Lotus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Avatr 11 - avatr 11 (2024) яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода Тест драйв
24 сентября 2025

Avatr 11
"Яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода"
JAC T9 - jac t9 (2024) на «тяжелом» топливе
Тест драйв
23 сентября 2025

JAC T9
"На «тяжелом» топливе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"
Geely EX5 - geely ex5 (2025) плавно, комфортно и с музыкой
Тест драйв
09 сентября 2025

Geely EX5
"Плавно, комфортно и с музыкой"

Написано новостей:

3 6 3 8 2