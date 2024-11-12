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12 ноя 2024

Lotus сократит штат в Великобритании на 200 сотрудников

Lotus сократит штат в Великобритании на 200 сотрудников

Компания Lotus объявила о неминуемом сокращении рабочего персонала в Великобритании. Под удар могут попасть около 200 сотрудников

Как отмечает руководство бренда, такая мера необходима в связи с недостаточно хорошими продажами в этом году. За первое полугодие компания оказалась в убытках на 202 миллиона долларов, но в целом, продажи показали положительную динамику и за первые 9 месяцев 2024 года выросли на 134% (7543 авто). К сожалению, в компании подсчитали, что полученной прибыли не хватит на покрытие всех издержек. В связи с этим было принято решение уменьшить прогнозируемое количество проданных автомобилей к концу 2024 года с 26 до 12 тыс. Кроме этого, руководство Lotus готово пойти на сокращение сотрудников в Великобритании. Окончательное решение может последовать после публикации отчета за третий квартал этого года.

Сейчас во всем мире наблюдается заметное охлаждение интереса к электрическим суперкарам. Богатые покупатели начинают постепенно возвращаться к автомобилям с ДВС. И все же, в Lotus возлагают большие надежды на выход серийной версии электрического суперкара Theory 1. 

При написании новости использовалась информация:
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