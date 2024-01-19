Lotus выводит на рынок 918-сильный электроседан Emeya

В Китае стартуют продажи нового электрического седана Lotus Emeya (на родине будет известен под названием Fanhua). Цены стартуют от 688 000 юаней (примерно 4 427 000 рублей)

Lotus Emeya - это достаточно крупный спортивный седан, габариты которого составляют 5139/2005/1479 мм., при колесной базе в 3069 мм. Дизайн автомобиля выполнен в похожем на кроссовер Lotus Eletre стиле, но с рядом оригинальных особенностей. Больше всего в глаза бросается двухъярусная L-образная передняя оптика. Еще один блок фар спрятался в переднем бампере. Автомобиль также оборудован активным передним спойлером, который раскрывается автоматически на скорости 110 км/ч, создавая дополнительную прижимную силу в 76 кг. Задний же спойлер активируется на скорости 90 км/ч и обеспечивает до 215 кг прижимной силы.

Салон ничем не отличается от Eletre. 15,1-дюймовый экран мультимедии по центру передней панели и два 12,6-дюймовых цифровых дисплея растянулись по краям от него. Один из них выполняет роль “приборки”, а другой предназначен для переднего пассажира. Отделка выполнена из кожи наппа и алькантары. Стандартная версия получила аудиосистему с 15 динамиками (в самой дорогой - 23 динамика). Автомобиль оборудован системой автопилота, включающую 34 датчика, в том числе 4 LiDAR.

Lotus Emeya предложен в двух полноприводных модификациях: с двумя электромоторами моторами суммарной мощностью 612 л.с. (710 Нм) или тремя на 918 л.с. (985 Нм). Заявленный разгон до 100 км/ч - 4,15 с. и 2,78 с. соответственно. Максимальная скорость - 250 км/ч. Покупателям предложена только одна батарея емкостью 102 кВт*ч. Запас хода у 2-моторной версии - 650 км., а у трех-моторной - 520 км. (CLTC).

