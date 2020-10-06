Автомобильный портал Motorpage
6 окт 2020

Марка Lotus представит соперника Porsche Cayenne до конца 2020 года

Марка Lotus представит соперника Porsche Cayenne до конца 2020 года
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Lotus до конца этого года представит первую модель кроссовера. Он разделит платформу с Volvo XC40 и Lynk & Co 01

Причина выбора платформы — общий владелец: китайской компании Geely принадлежат Lotus, Volvo и Lynk & Co. Ранее были представлены патентные изображения, раскрывающие облик вседорожника Lotus. Он получит название Lambda и силуэт с покатой крышей в стиле BMW X4.

Ожидаемые габариты вседорожника Lotus – 4900х2000х1600 мм. Благодаря этому он сможет конкурировать с BMW X6 и Porsche Cayenne Coupe. Производство Lotus Lambda наладят на новом заводе в китайской провинции Ухань. Ещё в 2017 году бывший босс марки Жан-Марк Гейлс заявил Top Gear, что кроссовер останется верным философии бренда, будет намного легче и лучше в управлении, чем конкуренты.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lotus Evora GT (2020)

Британское правительство займется разработкой спорткаров Lotus

05 октября 2020

Появились новые подробности о кроссовере Lotus

01 октября 2020
Lotus

Lotus полностью откажется от бензиновых двигателей

16 июня 2020
Lotus Esprit concept 2010

Lotus возродит Esprit

17 марта 2020
Lotus

Lotus представил спорткар на каждый день

30 января 2020
Lotus Elan Concept 2010

Lotus собирается выпустить бюджетный спорткар на каждый день

08 ноября 2019

 Новости Lotus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 осознание через принятие Тест драйв
05 октября 2020

Hyundai Genesis G90
"Осознание через принятие"
Porsche Cayenne Coupe - porsche cayenne turbo s e-hybrid coupe 2020 гибридный воин
Тест драйв
02 октября 2020

Porsche Cayenne Coupe
"Гибридный воин "
Lexus GX - lexus gx 460 2020 последние танки джоконды
Тест драйв
30 сентября 2020

Lexus GX
"Последние танки Джоконды"
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 8 0 8