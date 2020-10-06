Марка Lotus представит соперника Porsche Cayenne до конца 2020 года

Британская компания Lotus до конца этого года представит первую модель кроссовера. Он разделит платформу с Volvo XC40 и Lynk & Co 01

Причина выбора платформы — общий владелец: китайской компании Geely принадлежат Lotus, Volvo и Lynk & Co. Ранее были представлены патентные изображения, раскрывающие облик вседорожника Lotus. Он получит название Lambda и силуэт с покатой крышей в стиле BMW X4.

Ожидаемые габариты вседорожника Lotus – 4900х2000х1600 мм. Благодаря этому он сможет конкурировать с BMW X6 и Porsche Cayenne Coupe. Производство Lotus Lambda наладят на новом заводе в китайской провинции Ухань. Ещё в 2017 году бывший босс марки Жан-Марк Гейлс заявил Top Gear, что кроссовер останется верным философии бренда, будет намного легче и лучше в управлении, чем конкуренты.