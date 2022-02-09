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9 фев 2022

В Lotus создали подразделение спецпроектов, которое будет строить особенные машины

В Lotus создали подразделение спецпроектов, которое будет строить особенные машины
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lotus объявила о создании подразделения Lotus Advanced Performance (LAP). Новая контора будет специализироваться на персонализации клиентских спорткаров и разработке эксклюзивных моделей

Интересный факт – новое подразделение возглавит небезызвестный Саймон Лейн. До последнего времени он занимал должность главы отдела персонализации Q by Aston Martin. Под его руководством вышли такие громкие проекты как, например,  Aston Martin Vanquish S Red Arrows Edition, посвященный одноименной пилотажной группе королевских ВВС Великобритании. Всего было построено десять уникальных машин, каждая из которых выделялась граффити в виде стрел на крыше и чёрно-зелёной кожей в отделке интерьера, которая символизирует материал при пошиве формы для военных летчиков.  Само собой, вдобавок к машине шел набор фирменных аксессуаров.

Впрочем, нас интересует не  персонализация, а те самые уникальные машины, которые будут производиться силами ателье. В распоряжении СМИ уже оказался тизер первой модели -  ею станет некий спорткар в стиле автомобилей Can-Am. На всякий случай поясним – под этим названием мы подразумеваем не известного автопроизводителя, а знаменитую гоночную серию Canadian-American Cup.  В семидесятых годах эти гонки могли поспорить по популярности с «Формулой-1», а многие пилоты королевских гонок, вроде Фила Хилла или Марио Андретти, начинали свою карьеру именно в гонках Can-Am.

Впрочем, вернемся к болидам – они выделялись мощным мотором, гигантским антикрылом и большими задними колесами.  Тизер демонстрирует, что новая разработка Lotus будет следовать этим заветам.  Технические характеристики не раскрываются. Известно лишь одно – несмотря на экологические тенденции Lotus  будет строить спорткар с ДВС. 

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