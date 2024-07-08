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8 июл 2024

Электрический Mini Cooper EV вывели на китайский рынок

Электрический Mini Cooper EV вывели на китайский рынок
Автор фото: фирма-производитель

В Поднебесной стартовали продажи нового электрического Mini Cooper EV. Автомобиль выпускается на совместном предприятии BMW и Great Wall Motor. Цены стартуют от 189 800 юаней (примерно 2 280 000 рублей)

Модель в пятом поколении практически полностью сохранила стилистику предыдущих версий. Автомобилю оставили прежнюю форму кузова, фирменные круглые фары и овальную арку на месте вставки под решетку радиатора. Точные габариты: 3858/1756/1458 мм., при колесной базе 2526 мм. В салоне по центру передней панели установлен круглый экран диаметром 240 мм. Он играет роль как “приборки”, так и мультимедийной системы. Работает это все на новой операционной системе Mini OS 9. Стандартное оснащение также включает беспроводную зарядку для телефона, круиз-контроль и систему помощи при парковке. В более дорогих комплектациях имеется электрорегулировка сидений, сиденья с функцией подогрева и массажа, а также бесключевой доступ.

Новый Mini Cooper предложен с электромотором мощностью 184 л.с. (290 Нм) или 218 л.с. (330 Нм) в зависимости от комплектации. В первом случае емкость аккумулятора составит 40,7 кВт*ч, а во-втором - 54,2 кВт*ч. Запас хода - 456 и 452 км соответственно. Время зарядки с 10% до 80% займет 30 минут.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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