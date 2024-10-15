Mini Cooper и Aceman получили “заряженные” версии JCW

Семейство Mini Cooper и Aceman пополнилось “заряженными” версиями John Cooper Works (JCW). Обе модели получили более мощные электромоторы, а также доработки в дизайне и оснащении

3-дверный хэтчбек и 5-дверный кроссовер получили электродвигатель на передней оси мощностью 258 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Прибавка к мощности составила 40 л.с. и 20 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” у Mini Cooper JCW - 5,9 с., а у Aceman JCW - 6,4 c. Емкость аккумулятора одна - 54,2 кВт*ч. Максимальный запас хода - 371 и 355 км у хэтчбека и кроссовера соответственно.

Внешне узнать “заряженные” версии можно по иному оформлению аэродинамического обвеса, а также новым цветам, в которые окрашены 19-дюймовые колесные диски, тормозные суппорты и крыша. Также обе модели получили отличительные шильдики и вышивки JCW в декоре. Кроме этого, теперь доступен спортивный Go-kart Mode, который при включении снимает ограничения мощности.