Рассекречен новый Mini Aceman

Компания Mini проведет презентацию электромобиля Aceman в Пекине в следующем месяце, но китайский минпромторг уже опубликовал некоторую информации о новинке

На местном рынке Mini Aceman будет предложен в двух модификациях, но с одномоторной компоновкой. Стандартная комплектация получит электродвигатель мощностью 184 л.с. Емкость аккумулятора составит 40 кВт*ч. Запас хода - 300 км. Старшая версия Aceman S оснащена электродвигателем на 218 л.с. В данном случае автомобиль комплектуется батареей на 54,2 кВт*ч. Запас хода - 400 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км/ч и 170 км/ч соответственно.

Mini Aceman будет отличаться достаточно необычным дизайном для бренда, но с фирменной формой кузова. От привычной решетки радиатора осталась только восьмиугольная арка, как и от рисунка британского флага на задних фонарях. К слову, в зависимости от версии, передняя оптика немного отличается. Также бросается в глаза достаточно массивный пластиковый обвес по всему периметру автомобиля. Судя по опубликованным данным, габариты новинки составят: длина - 4076 мм., ширина - 1754 мм., а высота 1515 мм.