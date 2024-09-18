Автомобильный портал Motorpage
18 сен 2024

Стали известны технические характеристики MINI Cooper JCW и Aceman JCW

Стали известны технические характеристики MINI Cooper JCW и Aceman JCW
Автор фото: фирма-производитель

Китайский минпромторг опубликовал данные по самым мощным версиям MINI Cooper JCW и Aceman JCW. Вероятно, скоро обе модели появятся на китайском рынке, однако официально об этом пока не сообщалось

Модели получили один и тот же электромотор мощностью 258 л.с. (на 40 л.с. больше стандартных версий). Заявленная максимальная скорость - 200 км/ч. Привод - передний. Информации о емкости батарей пока нет. Предполагается, что им достанутся топовые 54-киловатные батареи с запасом хода в 456 км.

Версии JCW получили примерно одинаковый внешний декор, выражающийся в характерных бамперах с воздухозаборниками. Также автомобили оснащены новыми колесными дисками диаметрами 18 (Cooper JCW) и 19 (Aceman JCW) дюймов.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
MINI Cooper JCW

Стали известны технические характеристики MINI Cooper JCW и Aceman JCW

18 сентября 2024

В Mini разрабатывают внедорожную версию кроссовера Countryman

18 июля 2024

Электрический Mini Cooper EV вывели на китайский рынок

08 июля 2024
Mini Aceman

Рассекречен новый Mini Aceman

15 марта 2024
Mini John Cooper Works (2022)

Представлен рестайлинговый Mini Cooper JCW

15 апреля 2021
MINI

MINI готовит экстремальный хот-хэтч

06 сентября 2017

 Новости MINI John Cooper Works

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) при чем тут ferrari? Тест драйв
16 сентября 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"При чем тут Ferrari?"
Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) премиум новой волны
Тест драйв
04 сентября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Премиум новой волны"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) европа плюс азия
Тест драйв
03 сентября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC S6: Европа плюс Азия"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 0 7