Стали известны технические характеристики MINI Cooper JCW и Aceman JCW

Китайский минпромторг опубликовал данные по самым мощным версиям MINI Cooper JCW и Aceman JCW. Вероятно, скоро обе модели появятся на китайском рынке, однако официально об этом пока не сообщалось

Модели получили один и тот же электромотор мощностью 258 л.с. (на 40 л.с. больше стандартных версий). Заявленная максимальная скорость - 200 км/ч. Привод - передний. Информации о емкости батарей пока нет. Предполагается, что им достанутся топовые 54-киловатные батареи с запасом хода в 456 км.

Версии JCW получили примерно одинаковый внешний декор, выражающийся в характерных бамперах с воздухозаборниками. Также автомобили оснащены новыми колесными дисками диаметрами 18 (Cooper JCW) и 19 (Aceman JCW) дюймов.