Будущие электромобили Mini могут стать заднеприводными

Компания Mini может совершить переход от переднего привода к заднему или к полному приводу. Это связано с тем, что новая платформа Neue Klasse от BMW, на которой будут строиться будущие электрокары концерна, не может быть использована для переднеприводных автомобилей

С момента выхода первого Mini в 1959 году все модели бренда использовали передний привод, за исключением полноприводных версий Countryman и Clubman All4. Однако теперь Mini придется адаптироваться к требованиям новой архитектуры. Платформа Neue Klasse, которая дебютирует на BMW iX3 уже в этом году, поддерживает до четырех электромоторов. Однако базовая версия с одним мотором будет исключительно заднеприводной, поскольку трансмиссия интегрирована с двигателем на задней оси.

Инженеры BMW подтвердили, что Neue Klasse не будет адаптирована под передний привод, что ставит Mini перед выбором: либо полностью перейти на задний привод, либо искать партнера, который предоставит переднеприводную платформу. При этом, Mini пока не торопится с изменениями. Современная электрическая линейка, включающая Cooper, Countryman и Aceman, была представлена совсем недавно (в 2023–2024 гг.), а это значит, что новый заднеприводный Mini появится не раньше, чем через несколько лет.