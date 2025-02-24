Автомобильный портал Motorpage
24 фев 2025

Будущие электромобили Mini могут стать заднеприводными

Будущие электромобили Mini могут стать заднеприводными
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mini может совершить переход от переднего привода к заднему или к полному приводу. Это связано с тем, что новая платформа Neue Klasse от BMW, на которой будут строиться будущие электрокары концерна, не может быть использована для переднеприводных автомобилей

С момента выхода первого Mini в 1959 году все модели бренда использовали передний привод, за исключением полноприводных версий Countryman и Clubman All4. Однако теперь Mini придется адаптироваться к требованиям новой архитектуры. Платформа Neue Klasse, которая дебютирует на BMW iX3 уже в этом году, поддерживает до четырех электромоторов. Однако базовая версия с одним мотором будет исключительно заднеприводной, поскольку трансмиссия интегрирована с двигателем на задней оси.

Инженеры BMW подтвердили, что Neue Klasse не будет адаптирована под передний привод, что ставит Mini перед выбором: либо полностью перейти на задний привод, либо искать партнера, который предоставит переднеприводную платформу. При этом, Mini пока не торопится с изменениями. Современная электрическая линейка, включающая Cooper, Countryman и Aceman, была представлена совсем недавно (в 2023–2024 гг.), а это значит, что новый заднеприводный Mini появится не раньше, чем через несколько лет.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
2025 Mini John Cooper Works Electric (2025)

Mini Cooper и Aceman получили “заряженные” версии JCW

15 октября 2024
Mini Cooper S Convertible (2025)

MINI Cooper получил обновленную версию в кузове кабриолет

10 октября 2024
MINI Cooper JCW

Стали известны технические характеристики MINI Cooper JCW и Aceman JCW

18 сентября 2024

В Mini разрабатывают внедорожную версию кроссовера Countryman

18 июля 2024

Электрический Mini Cooper EV вывели на китайский рынок

08 июля 2024
Mini Aceman

Рассекречен новый Mini Aceman

15 марта 2024

 Новости MINI

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Cityray - geely cityray (2024) нечто среднее Тест драйв
20 февраля 2025

Geely Cityray
"Нечто среднее"
Dongfeng DFSK 500 - dfsk 500 (2024) самый доступный кроссовер?
Тест драйв
13 февраля 2025

Dongfeng DFSK 500
"Самый доступный кроссовер?"
Jetta VA3 - jetta va3 (2023) в категории «до двух миллионов»
Тест драйв
06 февраля 2025

Jetta VA3
"В категории «до двух миллионов»"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 6 4 1