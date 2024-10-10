MINI Cooper получил обновленную версию в кузове кабриолет

Компания MINI пополнила линейку Cooper обновленной версией с открытым верхом. Автомобиль в таком кузове комплектуется 2,0-литровым турбомотором

Дизайн кабриолета выполнен в той же стилистике, что и хэтчбеки семейства. Но только для новой модели подготовили эксклюзивный серый цвет и опциональные спортивные сиденья. Мягкая крыша оборудована электроприводом, который позволяет складывать верх на скоростях до 30 км/ч. Примерно на это требуется 18 с. Для размещения крыши пришлось пожертвовать свободным пространством багажника. В итоге, его объем составляет всего 160 л.

Под капотом расположился 2,0-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Версия подороже получила агрегат того же объема, форсированного до 204 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Вне зависимости от комплектации ДВС работает в паре с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Заявленный разгон до “сотни” - 6,9 с. Максимальная скорость - 237 км/ч.