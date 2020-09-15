Автомобильный портал Motorpage
15 сен 2020

Рассекречена внешность обновлённого MINI Cooper S

Рассекречена внешность обновлённого MINI Cooper S

Рестайлинговый хэтчбек MINI Cooper S без маскировки попал в объектив фотошпионов в ходе съёмки в Голландии

Судя по фотографии, британский хэтчбек с обновлением получит более агрессивную внешность с минималистичным передком. На смену хромированным элементам пришёл чёрный глянец, изменилась окантовка фар, бампер лишился противотуманок, а колёсные диски стали семиспицевыми и получили новый дизайн. Внешность обновлённого хэтчбека напоминает концепт-кар Rocketman, который дебютировал на автосалоне в Женеве ещё в 2011 году.

Актуальный MINI Cooper S второго поколения встал на конвейер в 2014 году. Трёхдверный хэтчбек приводит в движение двухлитровый наддувный мотор мощностью 192 лошадиные силы и 280 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет шестиступенчатая механическая коробка или автомат. Привод – только передний. Технических данных по новинке пока нет. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Manhart MINI JCW GP3 F350

Быстрейший хот-хэтч MINI стал еще мощнее

28 июля 2020

Mini готовит новый электрический кроссовер

18 июня 2020
Mini Countryman 2021

MINI рассказал об обновленном Countryman для России

17 июня 2020
Mini Countryman 2021

Mini Countryman обновился и стал еще ярче

27 мая 2020
Mini John Cooper Works GP 2020

В Россию привезли самый мощный и быстрый MINI

22 мая 2020

MINI переименовал колесные диски из-за созвучности с коронавирусом

23 апреля 2020

 Новости MINI

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lamborghini Urus Тест драйв
14 сентября 2020

Lamborghini Urus
"Lamborghini Urus демонстрирует, что иногда все дозволено «быку»"
KIA Seltos - kia seltos 2020 во-первых, он просто красив
Тест драйв
11 сентября 2020

KIA Seltos
"Во-первых, он просто красив"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 опытный турист
Тест драйв
09 сентября 2020

Skoda Karoq
"Опытный турист"
Mitsubishi Outlander - жажда путешествий
Автопутешествия
28 августа 2020

Mitsubishi Outlander
"Жажда путешествий"

Написано новостей:

2 6 6 6 4