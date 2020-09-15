Рассекречена внешность обновлённого MINI Cooper S

Рестайлинговый хэтчбек MINI Cooper S без маскировки попал в объектив фотошпионов в ходе съёмки в Голландии

Судя по фотографии, британский хэтчбек с обновлением получит более агрессивную внешность с минималистичным передком. На смену хромированным элементам пришёл чёрный глянец, изменилась окантовка фар, бампер лишился противотуманок, а колёсные диски стали семиспицевыми и получили новый дизайн. Внешность обновлённого хэтчбека напоминает концепт-кар Rocketman, который дебютировал на автосалоне в Женеве ещё в 2011 году.

Актуальный MINI Cooper S второго поколения встал на конвейер в 2014 году. Трёхдверный хэтчбек приводит в движение двухлитровый наддувный мотор мощностью 192 лошадиные силы и 280 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет шестиступенчатая механическая коробка или автомат. Привод – только передний. Технических данных по новинке пока нет.