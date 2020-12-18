В Mini добавили щепотку безумия

Читатели Motorpage наверняка помнят, как в начале нулевых в России создавались безумные проекты на базе автомобилей «Ока», в которые устанавливали движки от спортбайков. Оказывается, что и в Англии подобное - не редкость

Как вы думаете, над чем там проводят эксперименты? Над легендарными Mini! Вот вам необычный пример от ателье Z-Cars. Они взяли оригинальный автомобиль 1990 года выпуска. Машину переделали кардинально, сделав ее заднеприводной – вместо заднего ряда установили два мотора от спортбайков Yamaha.

Общая мощность моторов – 370 лошадиных сил, что, вкупе с весом машинки менее 700 килограммов, обеспечивает ей разгон до сотни за менее, чем три секунды. Самое интересное заключается в том, что на два мотора приходится и две коробки передач, которые синхронизируются через некий неуказанный, но персонально разработанный компанией, узел.