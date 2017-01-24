Британская компания MINI подтвердила информацию о грядущей отставке трехдверного кроссовера Paceman и замене его другой более привлекательной моделью.

О сокращении модельного ряда компании до пяти моделей стало известно еще три года назад. Тогда руководитель британской компании Петер Шварценбауэр объявил, что в линейке MINI должно остаться всего пять базовых автомобилей – это хэтчбеки Cooper и One, кроссоверы Clubman и Countryman и MINI Cabrio. Таким образом, модели Roadster, Coupe и Paceman будут отправлены на покой.

Сейчас же кроссовер Countryman, на основе которого и был построен Paceman, сменил поколение и судьба трехдверного Paceman снова стала темой для обсуждений. Впрочем, по словам официальных представителей компании, планы остаются в силе – Paceman навсегда покинет модельный ряд MINI, открытым остается только вопрос о его замене.

Ожидается, что на его место встанет кросс-купе на базе того же Countryman. Построена же новинка может быть на платформе UKL1, которая уже используется в конструкции немецкого 2-Series Active Tourer.

«Все наши купеобразные кроссоверы пятидверные. Даже, несмотря на то, что люди зачастую ездят в таких машинах максимум вдвоем, им хотелось бы получить дополнительный комфорт, который предоставляют задние двери, чтобы возить там дополнительные вещи и брать других пассажиров», - заявил главный дизайнер BMW Адриан ванн Хойдонк.