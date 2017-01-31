Компания Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) выкупила 22-процентную долю акций финского партнера отечественного автопроизводителя Marussia Motors.

Финская компания Valmet Automotive, которая ранее специализировалась на производстве широкого спектра автокомпонентов и сборке автомобилей для других автопроизводителей, спустя пять лет после основания отечественного бренда Marussia Motors подписала с ним соглашение о производстве 300 экземпляров Marussia B2. Однако весной 2014 года проект Marussia Motors был упразднен, и сотрудничество было прекращено.

Сейчас же финская компания сообщает о продажи 22-процентного пакета своих акций китайскому производителю литий-ионных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), продукция которого пользуется большим спросом, однако из-за договоров о неразглашении в компании могут назвать только одного клиента – члена «большой тройки» немецких автопроизводиетелей BMW. К сожалению, общая сумма проведенной сделки пока не разглашается.

Теперь Valmet Automotive совместно с CATL будет заниматься серийным производством отдельных элементов для электрических автомобильных двигателей и полных модулей литий-ионных аккумуляторов.

Напомним, что помимо CATL акциями финской компании в равных долях также владеют промышленная группа TeSi и инвестиционная компания Pontos Group.