Российский спорткар Marussia возродят

Инженеры факультета мехатроники и автоматизации Новосибирского государственного технического университета НЭТИ приступили к постройке электромобиля на базе российского спорткара Marussia. Техническую поддержку им окажет компания VIP-Service, которая выкупила шесть прототипов Marussia Motors в 2017 году.

Подробной информации о проекте нет. По словам представителей НГТУ НЭТИ, на разработку силовой установки спорткара уйдет около полутора лет. Вместо двигателя внутреннего сгорания, на машину установят электромотор и тяговую литий-ионную батарею. Кроме этого, инженеры адаптируют систему управления.

Что касается новосибирской фирмы VIP-Service, которая является партнером НГТУ НЭТИ в данном проекте, то в ноябре 2017 года фирма выкупила шесть прототипов Marussia и заявила, что намерена начать их восстановление. Также руководство фирмы хотело приобрести права на бренд и возобновить производство спорткаров в Италии.