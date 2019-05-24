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24 май 2019

Российский спорткар Marussia возродят

Российский спорткар Marussia возродят
Автор фото: фирма-производитель

Инженеры факультета мехатроники и автоматизации Новосибирского государственного технического университета НЭТИ приступили к постройке электромобиля на базе российского спорткара Marussia. Техническую поддержку им окажет компания VIP-Service, которая выкупила шесть прототипов Marussia Motors в 2017 году.

Подробной информации о проекте нет. По словам представителей НГТУ НЭТИ, на разработку силовой установки спорткара уйдет около полутора лет. Вместо двигателя внутреннего сгорания, на машину установят электромотор и тяговую литий-ионную батарею. Кроме этого, инженеры адаптируют систему управления.

Что касается новосибирской фирмы VIP-Service, которая является партнером НГТУ НЭТИ в данном проекте, то в ноябре 2017 года фирма выкупила шесть прототипов Marussia и заявила, что намерена начать их восстановление. Также руководство фирмы хотело приобрести права на бренд и возобновить производство спорткаров в Италии.

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