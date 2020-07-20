Maserati Ghibli стал 330-сильным гибридом

Итальянская компания представила первую в своей истории модель с электрифицированной силовой установкой

Компания Maserati представила седан Ghibli Hybrid, ставший первым автомобилем с гибридной силовой установкой в линейке итальянской марки. Автопроизводитель отмечает, что новинка открыла новую главу в истории бренда, который начнет электрифицировать свои модели.

Седан оснастили модернизированной двухлитровой «турбочетверкой», применяемой в автомобилях Alfa Romeo. Двигатель работает вместе со стартер-генератором на 48 вольт по схеме «мягкий гибрид» — бортовая электрическая система накапливает энергию при торможении и замедлении, подзаряжая небольшую батарею. Трансмиссия — специально настроенный восьмиступенчатый «автомат» ZF.

Энергия питает электрический компрессор, что уменьшает расход горючего и обеспечивает дополнительную тягу при резких ускорениях. Силовая установка в пике развивает 330 л. с. и 420 Н•м крутящего момента. Maserati Ghibli Hybrid способен набирать первую «сотню» за 5,7 с, а максимальная скорость составила 255 км в час