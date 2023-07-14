Maserati выпустит две последние модели с двигателем V8

Компания Maserati опубликовала изображения лимитированных серий седана Ghibli и кроссовера Levante. Эти модели станут последними с двигателем V8 3,5 л

Maserati Ghibli в данной версии получит наименование 334 Ultima и станет самым быстрым серийным седаном в мире. Пиковая мощность достигнет отметки в 580 л.с., а максимальная скорость составит 334 км/ч (как и указано в наименовании версии). Заявленный разгон до 100 км/ч - 3,9 с.

Динамические характеристики модификации Levante V8 Ultima пока не раскрываются. Известно, что кроссовер получит 22-дюймовые колесные диски и карбоновые декоративные вставки. Планируется выпустить 103 седана и 206 кроссоверов. Стоимость обновленных версий пока не названа.