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14 июл 2023

Maserati выпустит две последние модели с двигателем V8

Maserati выпустит две последние модели с двигателем V8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati опубликовала изображения лимитированных серий седана Ghibli и кроссовера Levante. Эти модели станут последними с двигателем V8 3,5 л

Maserati Ghibli в данной версии получит наименование 334 Ultima и станет самым быстрым серийным седаном в мире. Пиковая мощность достигнет отметки в 580 л.с., а максимальная скорость составит 334 км/ч (как и указано в наименовании версии). Заявленный разгон до 100 км/ч - 3,9 с.

Динамические характеристики модификации Levante V8 Ultima пока не раскрываются. Известно, что кроссовер получит 22-дюймовые колесные диски и карбоновые декоративные вставки. Планируется выпустить 103 седана и 206 кроссоверов. Стоимость обновленных версий пока не названа.  

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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