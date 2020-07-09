Maserati озвучила дату премьеры своего первого гибрида

Будущую новинку застали во время тестов: очевидно, полноценной смены поколений седану Ghibli пока не видать

Актуальная версия четырехдверки выпускается с 2013 года, поэтому уже впору ожидать выхода нового поколения Ghibli. Однако судя по количеству камуфляжа на тестовых прототипах будущей новинки, запечатленных фотошпионами, в Maserati пока озаботились лишь очередным рестайлингом. Обновление, как ожидается, затронет оптику и бамперы седана и его мультимедийную систему Uconnect, а предлагаемые для Ghibli традиционные ДВС могут стать чуть мощнее либо чуть дружественнее к окружающей среде. Однако главным нововведением должно стать появление в гамме гибридной силовой установки.

Maserati планировала продемонстрировать электрифицированный Ghibli «живьем» еще в апреле, но в отличие от многих коллег предпочла не переносить дебют в онлайн, а выждать время. По всей видимости, дальше ждать уже некуда, и гибридный седан все же дебютирует виртуально: случится это 16 июля. Между тем, нового поколения Ghibli, согласно плану компании, придется ждать до 2024 года.