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2 дек 2021

Maserati Ghibli не переживет следующий год

Maserati Ghibli не переживет следующий год
Автор фото: фирма-производитель

Самый доступный седан марки Maserati может быть снят с производства уже в начале 2022 года. С чем связано данное решение?

Наши зарубежные коллеги из «The Drive» предполагают, что маркетологи марки решили переориентироваться на кроссоверы. Сейчас в модельном ряду существует лишь один автомобиль подобного форм-фактора –Levante. В следующем году в Maserati выведут на рынок модель  Grecale, которая будет более компактной и доступной. В данный момент об автомобиле известно, что его оснастят двухлитровым турбомотором на 280 лошадиных сил. Будет и заряженная версия, которая получит 500-сильный двигатель от Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, с которой Grecale делит одну платформу.

Что касается модели Ghibli, то ее можно назвать настоящим долгожителем. Правда, она не всегда была седаном. На момент дебюта в 1967 году автомобиль представлял собой роскошное купе. Актуальное поколение Maserati Ghibli представили в 2013 году. Сейчас седан предлагают с моторами 3.0 V6 и 3.8 V8 с двойным наддувом и трёхлитровой дизельной «шестёркой».   

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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