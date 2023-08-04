4 августа 1898 года родился Эрнесто Мазерати

В этот день 1898 года родился Эрнесто Мазерати - итальянский инженер-автомобилестроитель, гонщик и один из братьев основателей автомобильной компании Maserati S.p.A.

14 декабря 1914 году Альфьери Мазерати вместе с братьями Биндо, Карло, Этторе и Эрнесто основал автомобильную мастерскую Societa Anonima Officine Alfieri Maserati. На тот момент 17-летний Эрнесто уже отлично разбирался в автомобилестроении и после начала Первой мировой войны, когда все старшие братья были призваны на фронт, единолично занимался делами компании, при этом заканчивая обучения в техническом институте в Болонье.

Через несколько лет с войны возвращается Альфьери, и вместе с Эрнесто они приступают к работе над конструкцией свечей зажигания. Как результат, братья патентуют новое изобретение, которое привнесло революцию в мире автомобилестроения. В конструкции мотора братья использовали новый тип свечей с изоляцией из слюды, что позволило обеспечить стабильную работу ДВС.

После участия в чемпионате Италии в 1924 году Эрнесто начинает свою гоночную карьеру. Через некоторое время, заручившись поддержкой спонсора, братья приобретают 10 автомобилей Diablo 30, на базе которых появился первый Maserati под названием Tipo 26. Именно на этом автомобиле в 1927 году на чемпионате Италии Эрнесто превысил скоростной рубеж в 167 км/ч (что стало рекордом того времени) и стал главным гонщиком страны.

Впоследствии ошеломительного успеха, компания решила сконцентрироваться на производстве гоночных автомобилей. За следующий год под брендом Maserati было выпущено 27 экземпляров 26-ой модели, но успех был омрачен серьезной аварией, в которую попал Альфьери. Полученные травмы оставили след на здоровье главы компании и в 1932 году, во время неудачной операции, Альфьери Мазерати умер от осложнений. После смерти брата Эрнесто занимает пост главного технолога и конструктора компании.

Несмотря на ряд побед на гоночных соревнованиях братья оказались на грани банкротства. В 1937 году было решено продать компанию итальянскому предпринимателю Адольфу Орси. Оставаясь в компании в качестве наемного работника, Эрнесто принимал участие в разработке модели Maserati A6. По окончанию 10-летнего контракта Эрнесто с братьями Этторе и Биндо покидают компанию, чтобы основать новый бренд O.S.C.A. Однако новое семейное предприятие по выпуску гоночных автомобилей не получило успеха в долгосрочной перспективе и в 1967 году O.S.C.A. прекратило свое существование.

1 декабря 1975 года на 77 году жизни Эрнесто Мазерати умер. В его честь в 2016 году Maserati назвала концепткар Tipo 975 Ernestо, ограниченную серию которого компания обещала представить к 2025 году.