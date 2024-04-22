Катер Maserati Tridente отлично дополнит электрический GranCabrio Folgore

Компания Maserati представила катер Tridente, оформленный в стилистике недавно показанного электрического кабриолета GranCabrio Folgore

Maserati Tridente - это 10,5-метровая моторная лодка, предназначенная для «водных» прогулок по озерам и морским побережьям. В движение Tridente приводится электродвигателями суммарной мощностью 600 л.с. Катер комплектуется аккумулятором емкостью 252 кВт*ч и запасом хода 70 км. Заявленная максимальная скорость - 74 км/ч. Крейсерская скорость - 46 км/ч.

Tridente окрашено в тот же розово-золотой оттенок, что и кабриолет. Судно украшено крупным логотипом бренда, корпус сделан из карбона, а отделка выполнена из дорогой кожи. На палубу поместится до 8 человек. Для капитана тут есть широкий сенсорный экран, а также стильное трехспицевое рулевое колесо. Собирать Tridente будут в США, на верфи Hodgdon Yachts. Ожидается, что постройка каждого экземпляра займет около 10 месяцев, а стоимость будет превышать 2 600 000 долларов (примерно 243 000 000 рублей).