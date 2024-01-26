Новый электрический Maserati GranCabrio Folgore появится уже в этом году

Компания Maserati анонсировала дебют новой электрической модели GranCabrio Folgore и поделилась стратегией на ближайшие несколько лет

Отмечается, что все будущие модели компании будут на 100% спроектированы и разработаны в Италии. Согласно стратегии, основной акцент сделан на создание исключительно электромобилей. Представители Maserati считают, что предпочтение клиентов направлено именно на такой вид транспорта. В связи с этим пополнение электрического модельного ряда Maserati стоит ожидать уже в ближайшие несколько лет.

Ближе всего к дебюту находится кабриолет GranCabrio Folgore, который должны выпустить уже в этом году. В 2025 году на рынок выйдет MC20 Folgore, в 2027 году - электрический кроссовер, а в 2028 году - Quattroporte EV.

Напомним, что впервые о 4-местном кабриолете GranCabrio Folgore намекнули еще пару лет назад. Тогда ожидалось, что автомобиль представят в конце 2023 года, но данный дебют так и не состоялся. Теперь говорят о конце 2024 года.

GranCabrio Folgore фактически представляет собой открытую версию GranTurismo второго поколения. Его электрическая модификация Folgore оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью 762 л.с. и 1350 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой автомобиль разгоняется до первой “сотни” за 2,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 320 км/ч.