Автомобильный портал Motorpage
26 янв 2024

Новый электрический Maserati GranCabrio Folgore появится уже в этом году

Новый электрический Maserati GranCabrio Folgore появится уже в этом году
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati анонсировала дебют новой электрической модели GranCabrio Folgore и поделилась стратегией на ближайшие несколько лет

Отмечается, что все будущие модели компании будут на 100% спроектированы и разработаны в Италии. Согласно стратегии, основной акцент сделан на создание исключительно электромобилей. Представители Maserati считают, что предпочтение клиентов направлено именно на такой вид транспорта. В связи с этим пополнение электрического модельного ряда Maserati стоит ожидать уже в ближайшие несколько лет. 

Ближе всего к дебюту находится кабриолет GranCabrio Folgore, который должны выпустить уже в этом году. В 2025 году на рынок выйдет MC20 Folgore, в 2027 году - электрический кроссовер, а в 2028 году  - Quattroporte EV. 

Напомним, что впервые о 4-местном кабриолете GranCabrio Folgore намекнули еще пару лет назад. Тогда ожидалось, что автомобиль представят в конце 2023 года, но данный дебют так и не состоялся. Теперь говорят о конце 2024 года.

GranCabrio Folgore фактически представляет собой открытую версию GranTurismo второго поколения. Его электрическая модификация Folgore оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью 762 л.с. и 1350 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой автомобиль разгоняется до первой “сотни” за 2,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 320 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

4 августа 1898 года родился Эрнесто Мазерати

04 августа 2023

Maserati выпустит две последние модели с двигателем V8

14 июля 2023

Maserati отказывается от двигателей V8

12 мая 2023
Maserati Grecale Folgore (2024)

Maserati Grecale получил электрическую модификацию

20 апреля 2023

Maserati работает над новым Quattroporte

05 апреля 2023

Maserati вывела на тесты свой флагманский электрокар

20 июля 2022

 Новости Maserati

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid - chery tiggo 8 pro hybrid (2023) вид спереди Тест драйв
21 января 2024

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
"«Если больше, значит, лучше»"
Geely Monjaro - geely monjaro (2022) окно в европу
Тест драйв
14 января 2024

Geely Monjaro
"Окно в Европу"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) полюбить питер весной
Тест драйв
08 января 2024

Omoda C5
"Полюбить Питер весной"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 2 9 9