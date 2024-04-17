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17 апр 2024

Новый кабриолет Maserati GranCabrio Folgore получит 829-сильную электрическую силовую установку

Новый кабриолет Maserati GranCabrio Folgore получит 829-сильную электрическую силовую установку
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati представила новую версию кабриолета GranCabrio под названием Folgore. На самом деле, модификация полностью соответствует в техническом плане купе GranTurismo Folgore

Автомобиль оборудован тремя электромоторами (один спереди и два сзади) суммарной мощностью 761 л.с., но с режимом MaxBoost кратковременно отдача повышается до 829 л.с. и 1350 Нм крутящего момента. Это позволяет автомобилю разогнаться до “сотни” за 2,8 с. Это на 0,1 с. больше, по сравнению с купе. При этом максимальная скорость чуть выше - 290 км/ч. Емкость аккумулятора - 92,5 кВт*ч. Максимальный запас хода на одном заряде - 447 км по циклу WLPT.

В плане дизайна никаких серьезных изменений нет. Внутри устанавливается два экрана “приборки” и мультимедийной системы диагоналями 12,2 и 12,3 дюймов соответственно, а также 8,8-дюймовый дисплей управления климат-контролем. Отмечается, что крыша может складываться за 14 с. и раскладываться за 16 с. на скоростях до 50 км/ч. Однако отличить новинку можно по эксклюзивным оттенкам оформления кузова и интерьера, отделка которого выполнена с использованием эконила (переработанного пластика).

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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