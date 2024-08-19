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19 авг 2024

Представлен флагманский суперкар Maserati GT2 Stradale

Представлен флагманский суперкар Maserati GT2 Stradale
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati представила хардкорную версию дорожного суперкара MC20 под названием GT2 Stradale. Автомобиль получил еще больше мощности и развитый аэродинамический обвес, но при этом масса стала меньше

Стилистически GT2 Stradale почти повторяет гоночный MC20 GT2, но выделяется другими бамперами, аэродинамическим крылом и воздухозаборниками. Отмечается, что прижимная сила по сравнению с гражданским MC20 увеличилась до 500 кг. Помимо этого, автомобилю достались легкие кованные диски размером 20 дюймов и мощные тормоза Brembo. Благодаря использованию большего количества углепластика в конструкции автомобиля, снаряженная масса снизилась до 1365 кг (- 60 кг).

Внутри также есть ряд значительных изменений. Разработчики пересмотрели центральную консоль, установив по середине шайбу выбора режимов движения, а также новые сиденья и рулевое колесо с индикатором оборотов двигателя. Кроме этого, здесь есть мультимедийная система, цифровая приборная панель, аудиосистема с 6 или 12 динамиками, а также беспроводная зарядка.

Мощность 3,0-литровой битурбированной “шестерки” была увеличена до 640 л.с. и 720 Нм крутящего момента (+10 л.с. и + 10 Нм). В паре с мотором работает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач, передающая тягу на задние колеса. Заявленное время разгона до “сотни” - 2,8 с. Максимальная скорость составляет 324 км/ч.
 

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