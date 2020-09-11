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11 сен 2020

У Maserati появится ещё один кроссовер

У Maserati появится ещё один кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati опубликовала первые официальные фото своего второго после Levante вседорожника по имени Grecale. Премьера новинки состоится весной 2021 года

Кроссовер назвали в честь ветра: словом Grecale в некоторых средиземноморских странах именуют сильный северо-восточный воздушный поток, возникающий при определённых условиях в районе островов Западного Средиземноморья.

Maserati Grecale построят на платформе Giorgio, которую компания позаимствует у Alfa Romeo. На этой архитектуре базируются седан Giulia и кроссовер Stelvio. В кузове последнего будущий кроссовер на днях был замечен во время испытаний. Собирать новинку будут на той же площадке, где выпускаются вышеупомянутые модели Alfa Romeo. Насколько именно Grecale будет компактнее, нежели Levante, пока достоверно неизвестно. Как передаёт Motor1 со ссылкой на источники в компании, отличаться кроссоверы будут не столько размерами, сколько имиджем: Grecale планируется сделать моделью, ориентированной на динамику и управляемость.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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