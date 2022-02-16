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16 фев 2022

В Maserati рассекретили новый кроссовер Grecale

В Maserati рассекретили новый кроссовер Grecale
Автор фото: фирма-производитель

Официальная премьера кроссовера состоится лишь 22 марта, однако производитель уже сейчас запустил полноценную промо-компанию

В Maserati распространили несколько новых фотографий кроссовера. Несмотря на камуфляж, можно заметить, что в дизайне четко прослеживается преемственность с прошлыми моделями марки, вроде седана Quattroporte или кроссовера Levante. Преемственность заключается в едином стиле оформления передней части с применением большой решетки радиатора и фар узкой формы.

С технической точки зрения новинка является родственником Alfa Romeo Giulia, так как платформа здесь общая. Интересно, но у новинки будет и электрическая версия, и версия с ДВС, и гибрид. Некоторые силовые установки уже известны, так базовым агрегатом станет двухлитровый 330-сильный турбомотор. Старшая конфигурация будет обладать трехлитровым мотором V6 с двойным турбонаддувом (мощность составляет 629 лошадиных сил).

При написании новости использовалась информация:
Drom

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