В Maserati рассекретили новый кроссовер Grecale

Официальная премьера кроссовера состоится лишь 22 марта, однако производитель уже сейчас запустил полноценную промо-компанию

В Maserati распространили несколько новых фотографий кроссовера. Несмотря на камуфляж, можно заметить, что в дизайне четко прослеживается преемственность с прошлыми моделями марки, вроде седана Quattroporte или кроссовера Levante. Преемственность заключается в едином стиле оформления передней части с применением большой решетки радиатора и фар узкой формы.

С технической точки зрения новинка является родственником Alfa Romeo Giulia, так как платформа здесь общая. Интересно, но у новинки будет и электрическая версия, и версия с ДВС, и гибрид. Некоторые силовые установки уже известны, так базовым агрегатом станет двухлитровый 330-сильный турбомотор. Старшая конфигурация будет обладать трехлитровым мотором V6 с двойным турбонаддувом (мощность составляет 629 лошадиных сил).