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21 ноя 2019

В Maserati решили напомнить всем о новом спорткаре

В Maserati решили напомнить всем о новом спорткаре

На автосалоне в Лос-Анджелесе автосалона итальянцы показали тизеры своей будущей новинки с совершенно новым мотором

Изображенный на официальных фотографиях спорткар укрыт плотным камуфляжем -  перед нами ранний испытательный образец купе, и ожидать каких-то технических подробностей придется долго: официальный дебют новейшего спорткара Maserati намечен лишь на май следующего года. Касательно внешности можно сказать лишь одно, что автомобиль  отдаленно напоминает Alfa Romeo 4C.

Несмотря на неизвестность, к технической части автомобиля приковано большое внимание. Дело в том, что двигатель, которым планируется оснащать купе, итальянцы разрабатывают собственными силами. Любопытно, что представители марки уже заявили об эксклюзивности мотора: новый двигатель не будет устанавливаться на автомобили других марок, входящих в альянс FCA, так как Maserati решила сохранить его исключительно за своими моделями.

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