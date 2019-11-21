В Maserati решили напомнить всем о новом спорткаре

На автосалоне в Лос-Анджелесе автосалона итальянцы показали тизеры своей будущей новинки с совершенно новым мотором

Изображенный на официальных фотографиях спорткар укрыт плотным камуфляжем - перед нами ранний испытательный образец купе, и ожидать каких-то технических подробностей придется долго: официальный дебют новейшего спорткара Maserati намечен лишь на май следующего года. Касательно внешности можно сказать лишь одно, что автомобиль отдаленно напоминает Alfa Romeo 4C.

Несмотря на неизвестность, к технической части автомобиля приковано большое внимание. Дело в том, что двигатель, которым планируется оснащать купе, итальянцы разрабатывают собственными силами. Любопытно, что представители марки уже заявили об эксклюзивности мотора: новый двигатель не будет устанавливаться на автомобили других марок, входящих в альянс FCA, так как Maserati решила сохранить его исключительно за своими моделями.