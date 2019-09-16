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16 сен 2019

Maybach готовит премьеру кроссовера

Maybach готовит премьеру кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Семейство Mercedes-Maybach пополнится ещё одной моделью: презентация автомобиля на базе кроссовера GLS нового поколения должна состояться в конце осени

Как сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники в «Мерседесе», официальная премьера Mercedes-Maybach GLS состоится в ближайшие месяцы.  Учитывая, что в качестве одного из основных рынков для внедорожного «Майбаха» компания рассматривает США, то все сводится к тому, что дебют долгожданной новинки состоится в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что внедорожный Mercedes-Maybach предложит владельцам столь же высокий уровень комфорта, как и седан той же марки, а также соответствующим образом будет отличаться от «обычного» кроссовера GLS.  В техническом же отношении отличий между роскошной версией кроссовера и обычным GLS практически не будет.

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