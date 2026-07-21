Mercedes-Maybach готовит новый роскошный GLS

Модель создана на базе недавно обновленного Mercedes-Benz GLS и должна стать еще более серьезным конкурентом для Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga в сегменте ультрароскошных кроссоверов

После рестайлинга стандартный GLS получил новую светотехнику с фирменными дневными ходовыми огнями в форме звезд и иные задние фонари. Судя по опубликованному тизеру, версия Maybach будет отличаться подсвечивающимися логотипами Maybach и Mercedes, а также светодиодной рамкой решетки радиатора. Кроме этого, модель получит больше хромированных деталей и кованые колесные диски с фирменными колпаками. В салоне появится мультимедийный комплекс MBUX Superscreen с оригинальной графикой, раздельные кресла второго ряда, холодильник и отделку из самых дорогих сортов кожи.

Технические характеристики новинки пока не раскрываются. Актуальный Maybach GLS 600 оснащается 4,0-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 550 л.с. и 729 Нм крутящего момента. Предполагается, что обновленной модели достанется мотор той же мощности, но который будет соответствовать актуальным экологическим требованиям Евро-7.