Самый быстрый Гелендваген

На Женевском автосалоне состоится премьера внедорожника Brabus 800 Widestar с двигателем мощностью 800 лошадиных сил. Кроме того, ателье представит тюнинг-версию люксового седана Maybach S650 и доработанный электрокар Smart ForTwo

Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило внедорожник 800 Widestar, созданный на базе нового Mercedes-AMG G63 второго поколения. Автомобиль, премьера которого состоится на Женевском автосалоне, стал самым быстрым новым «Гелендвагеном».

Отдачу четырехлитровой «восьмерки» твин-турбо увеличили до 800 л. с. и 1 000 Н•м крутящего момента. Это на 215 сил и 150 Н•м больше, чем у стандартного нового Mercedes-AMG G63, а также на 100 сил и 50 Н•м производительнее мотора прежнего «Гелендвагена» от Brabus с индексом «700». Двигатель работает в паре с модернизированной девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожник способен ускоряться с места до 100 км/ч за 4,1 сек., а его максимальная скорость в связи с высокой массой ограничена 240 км в час.