В ноябре будет представлен Mercedes для богатых

Этой осенью компания Mercedes-Benz представит дорогой кроссовер под суббрендом Maybach

Технически новинка будет повторять последнее поколение кроссовера Mercedes-Benz GLS, сообщает издание Autocar. Правда, Maybach получит только топовые моторы, а также будет отличаться удлинённой колесной базой и, соответственно, большими габаритами.

Главным же отличием двух моделей будет оформление кузова — ожидается, что Maybach будет напоминать концепт Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, представленного весной прошлого года на Пекинском автосалоне. Разумеется, от Maybach стоит ожидать и максимально богатого оснащения, так как в конкуренты новинке уже пророчат одноклассников из Bentley и Rolls-Royce. Любопытно, что компания уже определила для себя ключевые рынки продаж- Китай, Северная Америка и Россия.