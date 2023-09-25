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25 сен 2023

Mazda CX-3 перешёл в следующий модельный год

Mazda CX-3 перешёл в следующий модельный год
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mazda представила обновлённый компактный кросовер CX-3. Продажи автомобилей в Японии начнутся в начале следующего года. Начальная цена – 2 279 200 йен (1 483 000 рублей)

Главные изменения – новая мультимедийная система Mazda Connect с экраном диагональю 8,8 дюйма, улучшенные показатели дизельного агрегата и отсутствие механической коробки передач. Более того, компания показала особую комплектацию под названием Vivid Monotone. Она выделяется двухцветным исполнением кузова, полностью чёрной рамкой решетки радиатора, 18-дюймовыми колёсными дисками иного дизайна, а также темным интерьером.

Дизельный мотор Skyactiv-D объемом 1.8 л. получил небольшую модификацию. Однако итоговая мощность и крутящий момент пока не раскрыты. Напомним, что в дорестайлинге данный мотор выдавал 116 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Бензиновый мотор останется без изменений - Skyactiv-G объемом 1,5 л. Мощность - 111 л.с. и 144 Нм. Предполагается, что из трансмиссии останется только 6-ступенчаты «автомат». Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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