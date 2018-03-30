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30 мар 2018

Mazda представила обновленный кроссовер CX-3

Mazda представила обновленный кроссовер CX-3
Автор фото: фирма-производитель

Удивительно, но место презентации обновленного компактного кроссовера CX-3 Mazda выбрала Нью-Йорк, а ведь в Северной Америке такие маленькие машины особым спросом не пользуются, да и CX-3 создавался скорее с прицелом на Европу.

Рестайлинг плановый и практически незаметный. У машины появились новые передние фары и радиаторная решетка, которые приблизил облик CX-3 к недавно обновленной Mazda6. Кроме того, кроссовер получил 18-дюймовые колеса нового дизайна. В интерьере изменений не больше: поменялась форма сидений да появилась новая приборная панель.

Обновленная Mazda CX-3 получила модернизированный 2-литровый атмосферный двигатель. Инженеры компании говорят, что добились большей экономичности, снизили внутренние трения, и увеличили момент во всем рабочем диапазоне оборотов.

Кроме того, представители компании говорят, что серьезно улучшили шумоизоляцию кроссовера: были установлены более толстые дверные карты и стекло задней двери, а также улучшено качество устанавливаемых дверных уплотнителей.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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