Кроссовер Mazda CX-3 в России не продается, а вот на внутреннем рынке Японии и в Европе пользуется довольно неплохим спросом. Нынешнее поколение находится в середине жизненного пути, потому Mazda представила его обновленный вариант.

Самое главное изменение: полуторалитровый турбодизель Skyactiv-D был заменен аналогичным силовым агрегатом объемом 1,8 литра. Мощность при этом выросла со 105 до 116 л.с. В Mazda не говорят с чем связана замена, но 1,5-литровый двигатель оказался слишком проблемным. Дошло до того, что недавно японцы отзывали автомобили с ним из-за «выброса» масла при работе на высоких оборотах.

Внешних изменений немного: изменилась радиаторная решетка, а в поворотники в задних фонарях приобрели круглую форму. Самое главное изменение в салоне: появление кнопки электромеханического «ручника». Это позволило перекомпоновать центральный тоннель, сдвинув подстаканники и добавить центральный подлокотник. Также была увеличена толщина дверных панелей и заднего стекла: это должно повысить акустический комфорт в салоне.

Кроме того, у Mazda CX-3 была перенастроена подвеска: здесь иные пружины и амортизаторы, а также стабилизаторы поперечной устойчивости. Также кроссовер обзавелся новыми системами активной безопасности: системой экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, камерами кругового обзора и адаптивным круиз-контролем, который способен самостоятельно начать движение автомобиля даже после полной его остановки.