Автомобильный портал Motorpage
21 май 2018

Обновленная Mazda CX-3 получила новый турбодизель

Обновленная Mazda CX-3 получила новый турбодизель

Кроссовер Mazda CX-3 в России не продается, а вот на внутреннем рынке Японии и в Европе пользуется довольно неплохим спросом. Нынешнее поколение находится в середине жизненного пути, потому Mazda представила его обновленный вариант.

Самое главное изменение: полуторалитровый турбодизель Skyactiv-D был заменен аналогичным силовым агрегатом объемом 1,8 литра. Мощность при этом выросла со 105 до 116 л.с. В Mazda не говорят с чем связана замена, но 1,5-литровый двигатель оказался слишком проблемным. Дошло до того, что недавно японцы отзывали автомобили с ним из-за «выброса» масла при работе на высоких оборотах.

Внешних изменений немного: изменилась радиаторная решетка, а в поворотники в задних фонарях приобрели круглую форму. Самое главное изменение в салоне: появление кнопки электромеханического «ручника». Это позволило перекомпоновать центральный тоннель, сдвинув подстаканники и добавить центральный подлокотник. Также была увеличена толщина дверных панелей и заднего стекла: это должно повысить акустический комфорт в салоне.

Кроме того, у Mazda CX-3 была перенастроена подвеска: здесь иные пружины и амортизаторы, а также стабилизаторы поперечной устойчивости. Также кроссовер обзавелся новыми системами активной безопасности: системой экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, камерами кругового обзора и адаптивным круиз-контролем, который способен самостоятельно начать движение автомобиля даже после полной его остановки.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda CX-3

Обновленная Mazda CX-3 получила новый турбодизель

21 мая 2018

Mazda подтвердила создание нового роторного двигателя

13 апреля 2018
Mazda 6

Mazda объявила о масштабном отзыве автомобилей в России

13 апреля 2018
Mazda CX-3

Mazda представила обновленный кроссовер CX-3

30 марта 2018

Mazda опубликовала первый тизер нового CX-5

27 октября 2016
Mazda CX-3 2015

Mazda CX-3 нового поколения снова замечена на дорогах Москвы

27 февраля 2015

 Новости Mazda CX-3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada XRay - lada xray 2018 один из самых универсальных автомобилей в своем классе Тест драйв
17 мая 2018

Lada XRay
"LADA XRAY – один из самых универсальных автомобилей в своем классе"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 недешевый кроссовер для первого знакомства с jaguar
Тест драйв
14 мая 2018

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace: недешевый кроссовер для первого знакомства с Jaguar"
Renault Dokker - renault dokker 2018 тест при помощи стиральной машины
Тест драйв
11 мая 2018

Renault Dokker
"Renault Dokker: тест при помощи стиральной машины"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"

Написано новостей:

2 1 2 4 8