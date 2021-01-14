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14 янв 2021

Mazda MX-5 состарят

Mazda MX-5 состарят

Из знаменитого родстера сделают настоящий ретрокар. Правда, стоит отметить, что проектом займется не Mitsuoka, а совсем иная компания

Что ж, читатели Motorpage, мы зайдем немного издалека. Вы наверняка помните необычные автомобили – седаны и купе с измененными кузовными панелями, которые выполнены в ретро стиле. Именно на этом и специализировалась компания Mitsuoka, которая занималась конверсией современных Mazda и Nissan в интересные проекты. Модель Mazda MX-5 часто была  «холстом», где проявлялась вся фантазия специалистов из Mitsuoka. Спорткар даже превращали в некоторое подобие классического Chevrolet Corvette.

Однако, новой переделкой будет заниматься не Mitsuoka! Всем процессом будет заправлять испанская контора Hurtan. К слову, недавно был запечатлен закамуфлированный прототип, который намекает на то, что машина будет выполнена в стилистике 40-х годов. Уже озвучено, что переделке подвергнется только внешний облик модели. Техническая часть исходной МX-5 останется без изменений.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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