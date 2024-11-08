Mazda подтвердила готовность к производству гибридного Iconic SP с роторным ДВС

Японская компания Mazda подтвердила планы по производству нового спортивного купе Iconic SP. Пока конкретные сроки не сообщаются, но обещают, что сборка начнется в “недалеком будущем”

Напомним, что Iconic SP дебютировал в виде концепта в прошлом году. Он отличался стильным дизайном с обтекаемыми формами кузова, дверями “бабочками” и интересной оптикой. И все же, примечательней всего была силовая установка. Приводился в движение Iconic SP роторным мотором и двумя электродвигателями суммарной мощностью 370 л.с.

Предполагается, что серийная версия Iconic SP станет наследником RX-7 и RX-8. С другой стороны, производитель может уменьшить модель до габаритов MX-5 (длина концепта - 4180 мм, а колесная база - 2590 мм).