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10 июн 2019

Mazda работает над новым роторным мотором

Mazda работает над новым роторным мотором

Когда марка вывела на рынок модель RX-8 с двигателем Ванкеля, компания столкнулась с его низкой надежностью и все дальнейшие разработки по этому пути остановились, однако, как выяснилось недавно, крест на проекте никто и не думал ставить.

По словам генерального директора Mazda Акира Марумото, компания действительно работает над новым мотором — он обязательно пропишется под капотом будущих моделей с гибридной силовой установкой. Однако о конкретных сроках и характеристиках роторного агрегата Акира Марумото говорить отказался, поскольку компания сейчас занята снижением уровня токсичности своих актуальных моделей, причем существуют опасения, что инженеры не успеют привести характеристики двигателей к новым экологическим нормам, вступающим в силу в 2021 году на территории Евросоюза. Предусматривается, что к этому времени новые автомобили должны выбрасывать в атмосферу не более 95 граммов CO2 на километр пути, и за превышение этого показателя автопроизводителей будут штрафовать на сумму 95 евро за каждый грамм CO2 сверх установленного лимита, умноженных на количество проданных автомобилей. Любопытно, что  самая популярная модель марки — кроссовер CX-5, не соответствует этим требованиям, выделяя от 128 до 150 граммов углекислого газа на километр.
 
Чтобы как-то улучшить данную ситуацию, японцы собираются уже в следующем году представить полностью электрическую модель, а в 2021 году гибридную, и, судя по заявлениям Акиры Марумото, на данном этапе речь не идет о том, что бензиновую часть гибридной установки будет представлять роторный мотор. Ставка будет сделана на традиционную компоновку, но Марумото также сказал, что руководители компании буквально мечтают, чтобы данная ситуация разрешилась и у Mazda высвободились свободные ресурсы для создания модели с роторным двигателем под капотом.
 
 

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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