Японское информационное агентство «Nikkei» со ссылкой на собственные источники сообщает, что компания Mazda готовится представить новый силовой агрегат из семейства Skyactiv II.

Японский автопроизводитель, известный своими многочисленными экспериментами с двигателями внутреннего сгорания, готовит еще одну новинку, которая пополнит семейство Skyactiv II. По данным издания «Nikkei», это будет бензиновый силовой агрегат, в котором для воспламенения горючей гомогенной смеси, как в двигателях на тяжелом топливе, будет использоваться сжатие.

В общепринятой номенклатуре силовые агрегаты, работающие по такому циклу, носят название Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI). Многие автопроизводители на протяжении десятилетий работают над созданием такого двигателя, которым можно было бы оснащать серийные автомобили. К примеру, американский концерн General Motors еще в 2007 году продемонстрировал рабочий прототип такого мотора. Однако пока на этом поприще успеха не добился никто.

Mazda же планирует представить полностью готовую к внедрению версию такого двигателя уже этой осенью, а к 2018-2019 годам этот силовой агрегат дебютирует на одной из моделей компании.

Впрочем, то, что хотят представить японцы не является в полной мере двигателем, работающим по циклу HCCI. К сожалению, обойтись совсем без свечей зажигания у инженеров не получится – при высоких нагрузках топливо все же будет воспламеняться от свечей. Таким образом, цикл HCCI будет выдерживаться только при малых нагрузках или на холостом ходу. Двигатель с идеальным циклом японцы планируют сделать только в третьем поколении Skyactiv.