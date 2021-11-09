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9 ноя 2021

Названа дата премьеры Mazda CX-50

Названа дата премьеры Mazda CX-50
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн представит новый кроссовер совсем скоро – 15 ноября. Что в данный момент известно об автомобиле?

А известно нам многое. Взять, к примеру, дизайн. Конечно, можно сказать, что компания даже на тизерных роликах скрывает машину плотным камуфляжем, но в октябре у компании произошла утечка патентных изображений, на которых можно увидеть, что машина будет выдержана в характерном для марки ключе. Среди интересных деталей можно отметить зауженные фары и крупные воздухозаборники на бампере.

Что касается технических характеристик, то кроссовер будет построен на той же самой платформе, что и Mazda 3, Mazda CX 3 и Mazda CX-30.  Тип привода – передний либо полный. Что касается двигателей, то одним из них станет 2.5-литровый 250-сильный SkyActiv-G.

При написании новости использовалась информация:
drom

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