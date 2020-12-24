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24 дек 2020

Переделай свою Mazda в гоночный болид

Переделай свою Mazda в гоночный болид

Маленькая поправка, если читатель подумал, что под болидом подразумевается какое-то улучшение по мотору, то он будет не прав. Речь идет о превращении машины в настоящий гоночный снаряд из тридцатых годов

Есть такой британский механик  - Ант Анстед. Он славится своими идеями конверсий, вот и под новый год он решил создать нечто необычное. Необычным стал проект  Tipo 184, который подразумевает переделку MX-5 в Alfa Romeo 158.

Комплект состоит из шасси, кузовных панелей, новой приборки и руля. Мотор и прочее, как раз, будет взято от вашей Mazda. К слову, проект предполагает высокий уровень аутентичности, так что даже на тормозные механизмы будут надеты специальные накладки, которые выглядят как настоящие барабанные тормоза.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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